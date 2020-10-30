В Нижнем Тагиле разыскивают велосипедного вора (ВИДЕО)

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже велосипеда Hilender из дома № 58 по улице Ленина. Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, зафиксировала, как неизвестный мужчина перерезал замок, на который к перилам был пристёгнут велосипед, после чего выкатил двухколёсный транспорт из подъезда, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Если вы видели похожего мужчину или знаете его лично, просьба обратиться в дежурную часть ОП № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02.