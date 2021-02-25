В Нижнем Тагиле разыскивают родственников участника ВОВ

Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает в Нижнем Тагиле родственников участника Великой Отечественной войны Филиппа Давыдовича Наконечного. Уточняется, что дочь Наконечного Галина Филипповна родилась в Новой Ладоге, но до своей смерти проживала в Нижнем Тагиле в доме № 103а на улице Газетной. Поисковики просят откликнуться родственников Наконечного или людей, знавших его дочь, чтобы увековечить в музее Славы память всех погибших героев экипажа Николая Талалихина. Контактный телефон: 8 (343) 354-01-82, аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Филипп Наконечный родился 27 октября 1917 года на Украине, но позже переехал в Соликамск. У него была жена Сорокина Лидия и дочка Галина. Во время войны Филипп Наконечный был бортмехаником лётчика Николая Талалихина, брата знаменитого аса Виктора Талалихина, совершившего первый ночной таран немецкого бомбардировщика.

Талалихин и Наконечный служили на Крайнем Севере в морской авиации в звене 4-й авиаэскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиаполка ВВС Северного флота. 11 июля 1941 года экипаж Николая Талалихина не вернулся с боевого задания. Только в 2020 году самолёт и останки нескольких членов экипажа обнаружили около реки Большая Западная Лица в Мурманской области. При крушении погиб сам Николай Талалихин и лётчик по фамилии Кцоев. Остальные члены экипажа выпрыгнули с парашютами из подбитого самолёта и попали в плен к немцам. Филиппа Наконечного отправили в концлагерь Дахау и 18 октября 1941 года расстреляли.

24 октября 2020 года Талалихина вместе с 89 красноармейцами предали земле на территории мемориального комплекса «Долина славы» в Мурманской области.