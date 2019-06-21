В Нижнем Тагиле разыскивают подростков, которые оторвали дверь от иномарки (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает двух подростков, которые разгромили автомобиль. Видео с происшествием хозяйка Renault 11 опубликовала в соцсетях с просьбой помочь опознать хулиганов. В ролике два подростка тащат левую переднюю дверь от иномарки. Как пояснила в комментариях владелица автомобиля Евгения Емельянова, транспортное средство было припарковано возле частного дома на улице Аганичева. По её словам, процессию заснял на камеру мобильного телефона соседский ребёнок и сообщил об этом хозяйке машины.

«Дверь нашли позже рядом с приёмкой металлолома — видимо, её у детей не приняли и они её бросили, — рассказала АН “Между строк” Евгения. — Осталось найти вещи из бардачка, фары и капот, написали заявление в полицию. В общем, детишек найти нужно, машину не восстановить после этих вандалов, очень жаль, так как недавно движок перебрали».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности, которые могут быть причастны к данному правонарушению.