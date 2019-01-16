В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на школьницу (ВИДЕО)

Утром 14 января в районе дома № 5 по улице Энтузиастов неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и попытался совершить действия сексуального характера. По информации источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, потерпевшей 14 лет.

«Мужчина подошёл к девушке и начал хватать её за куртку. Школьница от испуга не могла закричать, но ей удалось вырваться и убежать. Всё это происходило на глазах у прохожих», — говорит собеседник редакции.

Личность нападавшего пока не установлена. В соцсетях появилось видео, где мужчина с сумкой наперевес замечает девушку в светлом пуховике и начинает её преследовать. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили факт нападения. В настоящее время материалы дела переданы в следственный отдел СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Приметы подозреваемого: рост выше 180 см, плотного телосложения, примерный возраст 30–40 лет, пуховик тёмно-синего цвета, шапка вязаная тёмно-синего цвета, штаны тёмного цвета, через правое плечо сумка тёмного цвета (на вид сумка для документов). Тех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.