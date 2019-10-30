В Нижнем Тагиле разыскивают магазинного вора (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в середине октября неизвестный мужчина обокрал магазин одежды на сумму более 18 тысяч рублей. Злоумышленник появлялся в торговой точке дважды. В обоих случаях неизвестный похищал куртки, кофты, рубашки.

Инцидент произошёл в магазине на проспекте Ленина. Мужчине удалось дважды вынести одежду, оставшись незамеченным. Однако благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители смогли определить подозреваемого.

«Молодой человек худощавого телосложения, ростом около 175–185 сантиметров. В первый раз был одет в куртку оливкового цвета, чёрные спортивные штаны с белыми полосами по бокам. Во втором случае на подозреваемом была сине-серая куртка, чёрные спортивные штаны с красно-белыми вставками. На ногах так же, как и в первой ситуации, чёрные кроссовки», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники просят граждан, которые знают о местонахождении молодого человека, сообщить информацию по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.