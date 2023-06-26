В Нижнем Тагиле разыскивают 63-летнего мужчину, сбежавшего из кареты скорой помощи

В Нижнем Тагиле поисковой отряд «ЛизаАлерт» ведёт поиски 63-летнего Валерия Романова, пропавшего 24 июня. Сообщается, что на момент пропажи мужчина был одет в серую футболку, тёмно-синие спортивные штаны и домашние тапочки тёмно-синего цвета. У пропавшего нормальное телосложение, рост 172 см. Среди особых примет — татуировки на плече и на пальцах, усы, залысина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», накануне с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратился его сын. Правоохранителям удалось выяснить, что в минувшую субботу, 24 июня, Валерий сбежал из машины скорой помощи, которая перевозила его из больницы на Вагонке в ГБ № 4. Позже его видели в пункте сдачи металлолома на улице Красных Зорь, распивающим алкоголь. Отмечается, что при себе у мужчины есть сотовой телефон, но он отключён.

В полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, позвонить в дежурную часть ОП № 19 Нижнего Тагила по телефону: 8 (3435) 87-69-32.