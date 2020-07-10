В Нижнем Тагиле разыскивают 39-летнего мужчину с огромным шрамом в виде паука на голове

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 39-летнего уроженца Амурской области Евгения Свистильника, который пропал почти неделю назад. В правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужчины обратилась его супруга. По её словам, утром 4 июля Евгений Свистильник отправился из дома по улице Соревнования на подработку на Выю (на улицу Черных), а после не вернулся. В полиции отмечают, что мужчина склонен к употреблению спиртных напитков, но ранее из дома ещё не уходил.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в последний раз он был замечен 4 июля около 23:30 возле торгового павильона в районе дома № 32 по Уральскому проспекту. При себе мужчина имел телефон, но на связь не выходит», – рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Известно, что пропавший был одет в рабочую одежду чёрного цвета. На левом плече куртки имеется надпись «ЧОП Интерлок», на груди – «НТМК», на спине – «Охрана». Также на мужчине была тёмная футболка, чёрные кроссовки, синяя кепка «Адидас».

Разыскиваемый имеет плотное телосложение, рост 168 см, его глаза голубые, а волосы тёмно-русые. Над лбом имеется шрам от швов, похожий на паука, диаметром около 5 см. На мизинце правой руки повреждено сухожилие.

Правоохранители просят всех, кто видел пропавшего мужчину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8(3435)97-65-02, в группу розыска – 8 (3435) 97-65-07 или на линию 02.