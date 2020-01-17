В Нижнем Тагиле разыскивается женщина, пропавшая 4 месяца назад

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 45-летнюю Светлану Бабушкину, которая пропала ещё в конце лета 2019 года, но родные заявили о пропаже только недавно. Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина ушла из дома по улице Грибоедова 29 августа и до сих пор её местонахождение неизвестно. Известно, что пропавшая злоупотребляла спиртным и жила с мужчиной, но сожитель не стал обращаться в полицию. Заявление в правоохранительные органы подала сестра Светланы, которая живёт в Москве.

Рост Светланы Бабушкиной — 170 см, нормального телосложения. Волосы тёмно-русые, глаза карие. Во что была одета тагильчанка, неизвестно. Полицейские отдела № 18 выясняют детали ухода женщины, опрашивают круг её общения. Если вы знаете, где может находиться пропавшая, звоните в дежурную часть: 47-71-02. Также поиски тагильчанки начал отряд «Лиза Алерт»: 8(922)21-90-672.