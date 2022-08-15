В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, который украл банковскую карту (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который расплачивался в магазине «Красное и белое» украденной банковской картой. Как уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», карта принадлежит 31-летнему жителю Екатеринбурга, который находился проездом в Нижнем Тагиле. Карта была утеряна им в кофейне на улице Карла Маркса, а позже на телефон стали поступать сообщения о списании средств.

12 августа в торговой точке на улице Газетной на камеры наблюдения попал мужчина, который расплачивался за алкоголь украденной банковской картой. Подозреваемый худощавого телосложения, в жёлтой футболке и синих шортах. После покупки мужчину ожидал приятель в синей бейсболке, полосатой рубашке с коротким рукавом и синих джинсах.

В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража денег с банковской карты). Оперативники устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. Просьба ко всем, кто располагает данными мужчины, попавшего на запись видеонаблюдения, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.