В Нижнем Тагиле разыскивается гастарбайтер, подозреваемый в поджоге дома

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы и МЧС разыскивают 33-летнего жителя Узбекистана Мухиддина Бурханова, который подозревается в поджоге многоквартирного дома на улице Киевской, 2. Инцидент произошёл накануне, 30 мая, около пяти часов вечера. По информации отдела надзорной деятельности, хозяева дома наняли по устной договорённости несколько гастарбайтеров из Узбекистана для ремонта крыши.

«Один из рабочих ремонтировал крышу с использованием газовой горелки. В результате неосторожного обращения с огнём загорелась деревянная обрешётка крыши. Пожар быстро распространился по мансарде и второму этажу. Площадь пожара составила 200 кв. м. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия и в настоящее время его местоположение неизвестно», — пояснили в МЧС.

Отдел надзорной деятельности просит всех, кто располагает информацией о местонахождения Мухиддина Бурханова, сообщить её по телефону 8(3435)42-28-08.