В Нижнем Тагиле раскрыто убийство 25-летней давности

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета по Тагилстроевскому району совместно с коллегами из МВД раскрыли убийство 25-летней давности. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла зимой 1997 года.

В ночь на 22 февраля 1997 года на тот момент 26-летний Олег Т., находясь около одного из домов на проспекте Мира, убил ножом своего 23-летнего знакомого. Незадолго до этого у них возник конфликт. Установить личность убийцы на первоначальном этапе следствия не удалось.

Однако в начале этого года сотрудники СКР и оперуполномоченные уголовного розыска полиции установили человека, причастного к совершению преступления, которое на этот момент относилось к категории прошлых лет. После чего уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» направили в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.