В Нижнем Тагиле раскрыто убийство 25-летней давности

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета по Тагилстроевскому району совместно с коллегами из МВД раскрыли убийство 25-летней давности. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла зимой 1997 года.
В ночь на 22 февраля 1997 года на тот момент 26-летний Олег Т., находясь около одного из домов на проспекте Мира, убил ножом своего 23-летнего знакомого. Незадолго до этого у них возник конфликт. Установить личность убийцы на первоначальном этапе следствия не удалось.
Однако в начале этого года сотрудники СКР и оперуполномоченные уголовного розыска полиции установили человека, причастного к совершению преступления, которое на этот момент относилось к категории прошлых лет. После чего уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» направили в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
«Для ныне обвиняемого это особо тяжкое преступление стало первым в его жизни. До этого на территории своего проживания он не привлекался даже к административной ответственности. По месту работы мужчина характеризуется положительно. А трудится он сейчас грузчиком-экспедитором на одном из местных предприятий. Поэтому неудивительно, что сам фигурант признался сотрудникам уголовного розыска, что на протяжении всего времени после совершённого убийства он испытывал душевные переживания и чувство вины за содеянное», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.