В Нижнем Тагиле раскрыто убийство 14-летней давности

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По данным следствия, вечером 22 февраля 2006 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома по улице Попова в городе Нижнем Тагиле нанёс несколько ударов палкой по голове и спине мужчине, с которым у него возник конфликт незадолго до этого в кафе. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней. С места происшествия обвиняемый скрылся.
На первоначальном этапе установить точные данные о личности злоумышленника и его местонахождении правоохранительным органам не удалось, уголовное дело после выполнения всех необходимых мероприятий, возможных в отсутствие обвиняемого, было приостановлено.
«В сентябре 2019 года сотрудниками четвёртого отдела по расследованию особо важных дел, специализирующегося на раскрытии преступлений прошлых лет, совместно с представителями отдела криминалистики регионального СКР данное уголовное дело было тщательно проанализировано и выработан план его дальнейшего расследования. В ходе следственных мероприятий по возобновлённому уголовному делу следователям СКР в декабре 2019 года удалось установить точные данные о личности разыскиваемого злоумышленника, а также его родственников и знакомых. В марте 2020 года он был задержан», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
«При проведении оперативных мероприятий, которые осуществлены сотрудниками уголовного розыска полиции, в марте 2020 года было установлено, что разыскиваемый мужчина движется на поезде в Санкт-Петербург. Сыщики незамедлительно выдвинулись в город на Неве, чтобы задержать обвиняемого. Операция по его задержанию успешно проведена сразу по выходе разыскиваемого из вагона поезда. Неприятному удивлению гражданина не было предела, когда на его запястьях защёлкнулись наручники. В дальнейшем его этапировали в Свердловскую область для проведения необходимых следственных действий», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.