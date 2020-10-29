В Нижнем Тагиле раскрыто убийство 14-летней давности

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, вечером 22 февраля 2006 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома по улице Попова в городе Нижнем Тагиле нанёс несколько ударов палкой по голове и спине мужчине, с которым у него возник конфликт незадолго до этого в кафе. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней. С места происшествия обвиняемый скрылся.

На первоначальном этапе установить точные данные о личности злоумышленника и его местонахождении правоохранительным органам не удалось, уголовное дело после выполнения всех необходимых мероприятий, возможных в отсутствие обвиняемого, было приостановлено.

«В сентябре 2019 года сотрудниками четвёртого отдела по расследованию особо важных дел, специализирующегося на раскрытии преступлений прошлых лет, совместно с представителями отдела криминалистики регионального СКР данное уголовное дело было тщательно проанализировано и выработан план его дальнейшего расследования. В ходе следственных мероприятий по возобновлённому уголовному делу следователям СКР в декабре 2019 года удалось установить точные данные о личности разыскиваемого злоумышленника, а также его родственников и знакомых. В марте 2020 года он был задержан», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.