В Нижнем Тагиле раненый мужчина вызвал скорую спустя 4 дня после пьяной поножовщины

Полиция Нижнего Тагила устанавливает все обстоятельства преступления, которое произошло 9 ноября в одной из квартир дома № 3 по улице Кутузова. По информации АН «Между строк», в этот день 47-летний неработающий хозяин жилища распивал алкоголь вместе со своим приятелем. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора и гость нанёс собутыльнику несколько ударов ножом в корпус, после чего убежал. Пострадавший обратился за медицинской помощью только через четыре дня, 12 ноября, когда почувствовал себя плохо.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина был госпитализирован, но перед этим назвал имя своего обидчика. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который вскоре был задержан сотрудниками полиции и уже дал признательные показания.