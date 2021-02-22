В Нижнем Тагиле работник местного завода взял кредит и перевёл мошенникам почти 150 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 35-летний работник градообразующего предприятия, проживающий в Дзержинском районе, перевёл мошенникам почти 150 тысяч рублей. Аферисты вновь представились сотрудниками банка и вынудили мужчину взять кредит.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», звонивший сообщил о попытках снятия денежных средств с карты клиента банка. Для сохранения накоплений специалист рекомендовал незамедлительно снять все деньги и перевести их на указанный им номер телефона. Потерпевший несколькими переводами отправил свои средства через ближайший банкомат, однако после злоумышленник сообщил, что на этот раз мошенники пытаются оформить кредит в размере 100 тысяч рублей.

«Рекомендации были аналогичными: самому взять займ и вновь перечислить деньги на указанный номер. Только после всех манипуляций с денежными средствами потерпевший догадался обратиться в банк, где и выяснил, что сам перечислил мошенникам значительную сумму», — добавили в ведомстве.

От рук мошенников пострадала ещё одна работница крупного тагильского предприятия. Накануне 53-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила о якобы незаконном списании средств с карты тагильчанки и продиктовала ей инструкцию по предотвращению мошеннических действий. Пострадавшая женщина назвала ей номер карты, трёхзначный код на обороте, срок действия, а также пароли, приходившие в СМС-сообщениях. Помимо этого, по настоянию злоумышленицы она удалила мобильное приложение банка из телефона. Уже после завершения разговора потерпевшей пришло сообщение о снятии более 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо соблюдать элементарные правила, чтобы не попасться в ловушку к мошенникам. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, не передавайте неизвестным лицам личные данные и данные банковских карт, всю информацию о состоянии по счёту всегда можно уточнить при личном обращении в кредитное учреждение либо по телефону горячей линии, указанной на банковской карте. Не доверяйте тревожным сообщениям, поступающим в телефонном сообщении, будьте внимательны!