В Нижнем Тагиле рабочему частного металлургического завода оторвало четыре пальца 

Технического директора завода ООО ТД «Старый соболь» на Руднике обвиняют в нарушении техники безопасности на предприятии. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 9 апреля 2021 года технический директор металлургического предприятия не провёл инструктаж бригаде рабочих о размещении, монтаже, техобслуживании и ремонте станка, находящегося в процессе испытания и доработки. Движущиеся части оборудования не были ограждены защитным кожухом, оно не имело сертификата соответствия, но руководитель поручил сотрудникам выполнить задание на станке.

В тот же день около 15:00 трое работников предприятия, которые собирались выполнить поручение начальника, обнаружили, что аппарат неисправен, и начали его ремонтировать. В результате ремонта рабочий лишился четырёх пальцев.

«При проведении ремонтных работ один из работников дал команду другому на включение электродвигателя привода станка путём нажатия кнопки запуска станка, не убрав руку и не отойдя от станка, в результате чего пальцы левой руки оказались между ремнём и стальным шкивом, что привело к ампутации четырёх пальцев левой кисти», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело направлено для рассмотрения в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.