В Нижнем Тагиле пытаются обанкротить экс-депутата и участника популярного федерального конкурса «Лидеры России» Андрея Муриновича

Тагильская компания ООО «Юнитрейд» подала иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать банкротом бывшего депутата городской думы и участника престижного федерального конкурса «Лидеры России. Политика» Андрея Муриновича. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте ведомства. Судебное заседание должно состояться завтра, 18 марта, в Екатеринбурге.

В исковом заявлении, которое поступило в суд в конце января этого года, «Юнитрейд» просит ввести в отношении Муриновича процедуру реализации имущества, что позволит компании вернуть почти 2,3 млн рублей. По словам экс-депутата, ему эта компания должна гораздо больше денег. Сам «Юнитрейд» числится в федеральном реестре сведений о банкротстве с 2018 года.

«Компания — банкрот, должна мне около 6 млн рублей. Я предоставил ей в своё время кредит, и она позже стала отдавать мне частями этот кредит. Но конкурсный управляющий посчитал, что компания не имела права возвращать мне деньги, так как в то время у неё были долги и перед другими кредиторами. Поэтому я, по его мнению, должен вернуть эти деньги обратно предприятию. А мне позже уже вернут все деньги. Но на сегодняшний день я главный кредитор этой компании, 75% голосов у меня. В общем, юристы там “закусились” между собой, а я, как всегда, оказался между двух огней», — рассказал Андрей Муринович АН «Между строк».

Судебное заседание могло состояться раньше, но дело на месяц оставили без движения из-за того, что «Юнитрейд» предоставил не все необходимые документы. В частности, не хватало уведомлений, подтверждающих передачу копии искового заявления самому Муриновичу, а также оплату госпошлины. Кроме того, требовалось внести в депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

В этом году самый медийный экс-депутат тагильской гордумы и главный редактор «УрФО-24» Андрей Муринович заявился на конкурс «Лидеры России. Политика». Своё участие в нём он объяснил журналисту агентства желанием «информационно осветить мероприятие через участие в нём».

Напомним, в 2016 году, за неделю до выборов в Заксобрание Свердловской области, Андрей Муринович снял свою кандидатуру. Он был выдвинут как одномандатник в Ленинском округе Нижнего Тагила партией «Справедливая Россия», но в последний момент присягнул «команде Носова», которая объединяла кандидатов-единороссов. В 2017-м медиаменеджер попытался вновь избраться в гордуму. Он впервые принял участие в праймериз ЕР, где по одной из территориальных групп набрал 175 голосов — столько же, сколько в этой группе получил и директор УВЗ по связям с органами госвласти Андрей Палатов. Но в конечном итоге секретарь местного отделения ЕР Сергей Носов всё же решил поддержать на выборах последнего, а Муринович не попал в НТГД.