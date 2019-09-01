В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от полицейской погони (ФОТО)

Утром 1 сентября пьяный водитель за рулём автомобиля Ford протаранил дорожное ограждение на повороте улицы Челюскинцев. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, в момент аварии мужчина пытался скрыться от полицейской погони.

В ведомстве уточнили, что сотрудникам дорожной полиции поступила информация о водителе в состоянии алкогольного опьянения. Увидев подходящую под описание иномарку, они потребовали, чтобы мужчина остановился. Однако тот проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться в направлении ГГМ. Погоня закончилась у дома № 1 по проспекту Ленина.

По информации TagilCity.ru, в результате ДТП 28-летний водитель иномарки остался жив, его задержали. Других пострадавших нет. Машина получила значительные механические повреждения.