В Нижнем Тагиле пьяный водитель, по вине которого погибли три человека, отправится в тюрьму на 8,5 лет 

Сегодня, 29 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор пьяному водителю, устроившему массовое ДТП 15 февраля 2021 года на 12-м километре автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка. В результате аварии скончались три человека.

Напомним, виновник аварии находился за рулём Chery TIGGO в состоянии алкогольного опьянения. 15 февраля, следуя в сторону посёлка Черноисточинск, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего мужчины. После столкновения отечественную легковушку откинуло на автомобиль Renault Kaptur, следующий сзади в попутном направлении, под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП пассажиры Chery TIGGO и ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте, водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, тагильчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц).

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему запрещено садиться за руль на протяжении трёх лет.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму 2 млн рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.