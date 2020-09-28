В Нижнем Тагиле пьяный подросток на автомобиле сбил учительницу на школьном дворе

В Нижнем Тагиле на Северном посёлке нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу во дворе школы № 13 и скрылся с места преступления.

Как пишет ИА «Все новости», инцидент произошёл 24 сентября. В тот день жители Северного посёлка сообщили в дежурную часть полиции о нетрезвом школьнике, который катается по району на отечественной легковушке. Правоохранители задержали малолетнего нарушителя и доставили в отдел полиции № 17, где выяснилось, что парень уже состоит на учёте за употребление горячительных напитков. Проходить медосвидетельствование подросток отказался. В итоге на его родителей составили протокол за нахождение несовершеннолетнего в нетрезвом виде.

О том что школьник совершил ДТП стало известно лишь вечером того же дня. В травмпункт обратилась учительница школы № 13 с повреждением связок коленного сустава. Оказалось, что прямо в школьном дворе на неё совершил наезд ученик школы. В тот день женщина была дежурным администратором, и пыталась помешать лихачу, заехавшему на территорию образовательного учреждения. После аварии виновник скрылся с места.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижетагильское», в настоящее время инспекторы ПДН устанавливают, откуда у несовершеннолетнего автомобиль, по некоторым данным, молодой человек приобрёл его на средства, полученные от продажи мопеда.

Сотрудники отдела полиции №17 выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.