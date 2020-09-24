В Нижнем Тагиле пьяный мужчина получил огнестрельное ранение, поджигая патроны

В ночь на 22 сентября из скорой помощи в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении 26-летнего мужчины в посёлке Кирпичном. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», житель пригорода с семьёй приехал к родителям в Нижний Тагил и, будучи не в трезвом состоянии, начал разбирать и поджигать охотничьи патроны.

«Один из патронов сдетонировал, и мужчина получил ранение живота. Пострадавший был госпитализирован. По данному факту в отделе полиции № 16 проводится проверка», — пояснили в полиции.