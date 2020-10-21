В Нижнем Тагиле пьяный автомобилист заплатил 70 тысяч рублей за неудачную взятку сотруднику ГИБДД

В Нижнем Тагиле пойманный пьяным за рулём автомобилист лишился 70 тысяч рублей из-за неудачной попытки дать взятку инспектору ДПС. Водитель пытался откупиться от правоохранителей ещё весной, 29 апреля. Сотрудники дорожной инспекции остановили его ВАЗ-21102 на 154 км трассы Екатеринбург – Серов.

«Сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками ОЭБиПК МУ МВД России “Нижнетагильское” проводили оперативно-профилактическое мероприятие “Анаконда”. При общении с подсудимым они установили, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил и “Алкотектор”. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, подсудимый решил дать сотрудникам ГИБДД взятку, положив 30 тысяч рублей в вещевой ящик их служебного автомобиля. Однако стражи порядка деньги не приняли», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для признания автолюбителя виновным в даче взятки и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч рублей, которые водитель пытался передать сотрудникам ГИБДД, будут обращены в доход государства.