В Нижнем Тагиле пьяный похититель «Газели» устроил погоню с полицией

Житель Нижнего Тагила угнал «Газель» и устроил погоню с полицией. Инцидент произошёл накануне утром. В 5.30 сотрудники патрульно-постовой службы на улице Газетной увидели ДТП: бортовая «Газель» следовала навстречу движению по односторонней дороге, по касательной задела автовышку и поехала дальше. На служебной машине полицейские последовали за нарушителем. Тот остановил авто и попытался сбежать, но был задержан.

«В ходе дальнейших разбирательств полицейские установили, что буквально за несколько минут до задержания 39-летний нетрезвый мужчина неправомерно завладел транспортным средством путём скручивания проводов замка зажигания, – цитирует исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции № 16 Дмитрия Рублёва пресс-группа МУ МВД “Нижнетагильское”. – “Газель” была угнана от дома № 17 по улице Пархоменко, где была припаркована на ночь. Злоумышленник проехал чуть более километра по встречной полосе и был задержан сотрудниками полиции. Был разыскан и законный владелец похищенной “Газели”, который написал заявление в полицию».

По данным полиции, угонщик ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Агентство новостей «Между строк»