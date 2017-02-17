Сегодня: Пт, 17 Февраля, 2017 | USD 57.63 руб. 0.37   EUR 61.45 руб. 1.55   | -11 °C
17 Фев 2017 13:26 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле пьяный похититель «Газели» устроил погоню с полицией

Житель Нижнего Тагила угнал «Газель» и устроил погоню с полицией. Инцидент произошёл накануне утром. В 5.30 сотрудники патрульно-постовой службы на улице Газетной увидели ДТП: бортовая «Газель» следовала навстречу движению по односторонней дороге, по касательной задела автовышку и поехала дальше. На служебной машине полицейские последовали за нарушителем. Тот остановил авто и попытался сбежать, но был задержан.

«В ходе дальнейших разбирательств полицейские установили, что буквально за несколько минут до задержания 39-летний нетрезвый мужчина неправомерно завладел транспортным средством путём скручивания проводов замка зажигания, – цитирует исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции № 16 Дмитрия Рублёва пресс-группа МУ МВД “Нижнетагильское”. – “Газель” была угнана от дома № 17 по улице Пархоменко, где была припаркована на ночь. Злоумышленник проехал чуть более километра по встречной полосе и был задержан сотрудниками полиции. Был разыскан и законный владелец похищенной “Газели”, который написал заявление в полицию».

По данным полиции, угонщик ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • В Нижнем Тагиле пьяный похититель «Газели» устроил погоню с полицией

Рекомендуемые новости:

64x64
17.Фев.17 10:01 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-15: «Великая стена», Tomorrowland и как путешествовать самостоятельно, много и безопасно

О том, чем заняться с 17 по 19 февраля
64x64
16.Фев.17 18:20 | Комментарии: 0

ФСБ и СК проводят проверку мэрии Нижнего Тагила из-за потраченных 53 миллионов рублей

64x64
16.Фев.17 14:37 | Комментарии: 0

Тренер по плаванию из Нижнего Тагила, спасший на Чёрном море тонущую семью, получил государственную награду

Лента новостей

«Тагил может стать спасательным кругом». Чего бояться и на что надеяться кандидату Куйвашеву на выборах в Путинграде? «Тагил может стать спасательным кругом». Чего бояться и на что надеяться кандидату Куйвашеву на выборах в Путинграде?
17.02.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области единороссы выбрали нового руководителя исполкома В Свердловской области единороссы выбрали нового руководителя исполкома
17.02.2017 | Комментарии: 0
Госдума предлагает закрепить понятие «региональное СМИ» для выделения им субсидий Госдума предлагает закрепить понятие «региональное СМИ» для выделения им субсидий
17.02.2017 | Комментарии: 0
«Лжецы должны быть наказаны». Надзиратели тагильской колонии требуют взыскать с оклеветавшей их правозащитницы 90 тысяч рублей «Лжецы должны быть наказаны». Надзиратели тагильской колонии требуют взыскать с оклеветавшей их правозащитницы 90 тысяч рублей
17.02.2017 | Комментарии: 0
Депутаты и чиновники Нижнего Тагила объединятся для борьбы с опасными бездомными животными Депутаты и чиновники Нижнего Тагила объединятся для борьбы с опасными бездомными животными
17.02.2017 | Комментарии: 0
Общественники Нижнего Тагила нашли чистую питьевую воду для УВЗ. «Это должно быть лучше, чем вонючая вода с насекомыми» Общественники Нижнего Тагила нашли чистую питьевую воду для УВЗ. «Это должно быть лучше, чем вонючая вода с насекомыми»
17.02.2017 | Комментарии: 0
Депутаты Госдумы отправятся на военные сборы Депутаты Госдумы отправятся на военные сборы
17.02.2017 | Комментарии: 0
Губернатор Санкт-Петербурга отклонил законопроект о приравнивании депутатских встреч к митингам Губернатор Санкт-Петербурга отклонил законопроект о приравнивании депутатских встреч к митингам
17.02.2017 | Комментарии: 0
ЦБ выявил новый способ отмывания денег ЦБ выявил новый способ отмывания денег
17.02.2017 | Комментарии: 0
В центре Екатеринбурга запретили проводить митинг в память о Немцове В центре Екатеринбурга запретили проводить митинг в память о Немцове
17.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


В Нижнем Тагиле пьяный похититель «Газели» устроил погоню с полицией В Нижнем Тагиле пьяный похититель «Газели» устроил погоню с полицией
17.02.2017 | Комментарии: 0
Госдума и Минюст отказались самостоятельно исправлять уголовную статью о повторных нарушениях на митингах Госдума и Минюст отказались самостоятельно исправлять уголовную статью о повторных нарушениях на митингах
17.02.2017 | Комментарии: 0
Навальный обжаловал повторный приговор по «Кировлесу» Навальный обжаловал повторный приговор по «Кировлесу»
17.02.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» узнал о несостоятельности федерального контроля промышленных выбросов «Коммерсантъ» узнал о несостоятельности федерального контроля промышленных выбросов
17.02.2017 | Комментарии: 0
«Роснефть» передумала судиться с «Транснефтью» «Роснефть» передумала судиться с «Транснефтью»
17.02.2017 | Комментарии: 0
Путин встретился с отправленными в отставку губернаторами Путин встретился с отправленными в отставку губернаторами
17.02.2017 | Комментарии: 0
В повторном приговоре Навальному нашли только одну оригинальную страницу В повторном приговоре Навальному нашли только одну оригинальную страницу
17.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство выдало лицензию на разработку месторождения Сухой Лог Правительство выдало лицензию на разработку месторождения Сухой Лог
17.02.2017 | Комментарии: 0
Екатеринбург попал в антирейтинг по количеству автомобильных пробок Екатеринбург попал в антирейтинг по количеству автомобильных пробок
17.02.2017 | Комментарии: 0
«Известия»: Россия рассчитается с долгами СССР до лета 2017 года «Известия»: Россия рассчитается с долгами СССР до лета 2017 года
17.02.2017 | Комментарии: 0
Посольство России обвинило телеканал BBC в дискредитации ЧМ-2018 Посольство России обвинило телеканал BBC в дискредитации ЧМ-2018
17.02.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-15: «Великая стена», Tomorrowland и как путешествовать самостоятельно, много и безопасно Тагильский weekend топ-15: «Великая стена», Tomorrowland и как путешествовать самостоятельно, много и безопасно
17.02.2017 | Комментарии: 0
Суд Южной Кореи выдал ордер на арест главы Samsung Group Суд Южной Кореи выдал ордер на арест главы Samsung Group
17.02.2017 | Комментарии: 0
ФСБ и СК проводят проверку мэрии Нижнего Тагила из-за потраченных 53 миллионов рублей ФСБ и СК проводят проверку мэрии Нижнего Тагила из-за потраченных 53 миллионов рублей
16.02.2017 | Комментарии: 0
Белоруссия закупила первую партию нефти из Ирана Белоруссия закупила первую партию нефти из Ирана
16.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости