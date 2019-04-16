В Нижнем Тагиле пьяные посиделки закончились убийством

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в отношении 27-летнего жителя села Покровское. По информации пресс-службы ведомства, 13 апреля подозреваемый приехал в общежитие по проспекту Дзержинского, 71 к своему родственнику. Вместе со своей знакомой мужчина пришёл в гости в квартиру к ранее незнакомому 68-летнему соседу и стал распивать с ним спиртное. Позже между подозреваемым и хозяином жилища произошёл бытовой конфликт, в ходе которого гость нанёс собутыльнику колото-резаное ранение, оказавшееся смертельным.

«Подозреваемый был задержан в Пермском крае, куда скрылся сразу после совершения преступления. Установив личность злоумышленника, сыщики уголовного розыска распространили его ориентировку по Свердловской области и в соседние регионы. В результате грамотной реализации оперативных мероприятий молодого человека удалось задержать нашим коллегам в Пермском крае, после чего он был доставлен в Нижний Тагил для проведения с ним необходимых следственных мероприятий», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, второй жертвой злоумышленника стала соседка, которая была невольной свидетельницей убийства. Подозреваемый нанёс ей несколько ударов ножом и скрылся. В настоящее время женщина находится в реанимации в ЦГБ № 1.