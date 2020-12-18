В Нижнем Тагиле пьяная женщина устроила поножовщину с братом

46-летняя жительница Нижнего Тагила в состоянии алкогольного опьянения нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщает прокуратура Дзержинского района. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия». В ведомстве отмечают, что женщина уже была судима за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В ходе судебного разбирательства вину подсудимая признала и раскаялась в содеянном преступлении. Её признание и тот факт, что брат во время конфликта оскорблял её, были учтены в ходе вынесения приговора.

Суд приговорил тагильчанку к двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.