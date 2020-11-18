В Нижнем Тагиле пьяная рецидивистка зарезала соседа за оскорбительные слова в свой адрес 

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано дело в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве соседа. По данным следствия, в ночь на 7 августа 2020 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения решила прогуляться по улице. Выйдя из подъезда своего дома по улице Свердлова, она встретила 48-летнего жителя этого же дома, но проживающего в другом подъезде.

«По малозначительному поводу она вступила с ним в словесный конфликт. Дерзкий характер ранее судимой женщины не позволил ей, что называется, “спустить на тормозах” возникшую ссору. Она вернулась к себе домой, вооружилась большим кухонным ножом и вновь подошла к своему оппоненту. Без лишних слов женщина нанесла ему свыше 10 колото-резаных ранений. В дальнейшем бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Позже обвиняемая дала признательные показания», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По уголовному делу проведены судебно-медицинская, генетическая, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Признательные показания обвиняемой подтверждены в ходе их проверки на месте происшествия, допрошен ряд свидетелей, в том числе и непосредственных очевидцев случившегося.