В Нижнем Тагиле пьяная мать отправила детей кататься с бесправным водителем и они попали в ДТП

Сегодня на улице Зари в Нижнем Тагиле в 4:40 произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. За рулём авто находился 23-летний тагильчанин без водительского удостоверения. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в электроопору.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, во время поездки в автомобиле на заднем сиденье находились трое детей в возрасте 4, 8 и 11 лет. Восьмилетняя девочка с многочисленными травмами была доставлена в ЦГБ № 3. Двое других детей чудом не пострадали. Отмечается, что четырёхлетний малыш перевозился без использования детского удерживающего устройства.

При выяснении обстоятельств случившегося сотрудникам полиции стало известно, что со вчерашнего вечера мать распивала дома с друзьями спиртные напитки. В какой-то момент дети стали мешать отдыхающим взрослым, женщина позвонила соседу и попросила его покатать ребятишек на автомобиле своего сожителя. Сосед согласился. На чужом авто, с чужими детьми и своей подругой мужчина тренировал водительские навыки по дворовым территориям Вагонки.

В отношении 23-летнего мужчины, который сел за руль, не имея водительского удостоверения, составлены административные материалы по ст. 12.27 и 12.23 КоАП РФ. Также сотрудники ГИБДД передали информацию о происшествии в отдел по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Многодетную мать могут привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.