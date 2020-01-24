В Нижнем Тагиле проживают более 870 бомжей

Более 870 бомжей проживают сегодня в Нижнем Тагиле. Такие данные были озвучены 24 января на думской комиссии по общественной безопасности. Значительная часть бродяг — бывшие зэки. Сотрудники полиции регулярно совершают профилактические рейды в места, где любят собираться бродяги. Это позволяет сохранять преступность среди данной категории на низком уровне. В 2019 году бомжами было совершено всего 14 преступлений различной степени тяжести, что составляет менее одного процента от всех противоправных действий. У каждого человека, не имеющего постоянного места жительства, стараются взять генетический материал, чтобы идентифицировать личность в случае смерти.

Сегодня основную помощь тагильчанам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, оказывают специальные центры соцобслуживания. В Нижнем Тагиле их три — в Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском районах города. Они обеспечивают людей продуктами, санитарно-гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью, а также помогают оформить документы и устроиться на работу. За счёт бюджетных средств бродягам оплачивают госпошлину и услуги по фотографированию для восстановления паспорта. В 2019 году такая материальная помощь была оказана 18 тагильчанам в размере 29 тысяч рублей.

Вышедшие из тюрьмы могут претендовать на выплату 1500 рублей при наличии определённого перечня документов. Социального жилья для освободившихся из мест лишения свободы на территории города нет. Трудоустраиваются они и бомжи в порядке имеющейся в Центре занятости очереди. Сейчас в Нижнем Тагиле работают несколько организаций, которые помогают бывшим зэкам с адаптацией и трудоустройством. Это в числе прочего НКО «Закон и порядок» и Нижнетагильский правозащитный центр.

Для бомжей организована работа санпропускника. В 2019 году, напомним, в соцучреждении прошли дезинфекцию 550 человек, которые не имеют определённого места жительства и попали в трудную жизненную ситуацию. Дезинфекционные работы позволили удержать эпидемиологическую ситуацию в городе на должном уровне. Финансировались работы за счёт местного бюджета.