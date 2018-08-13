В следующую субботу, 18 августа, в Нижнем Тагиле пройдёт второй митинг против повышения пенсионного возраста. Мэрия Нижнего Тагила согласовала местному отделению КПРФ проведение протестной акции. Митинг пройдёт с 11:00 до 13:00 у «Кургана памяти» на улице Володарского. Предполагаемое количество участников — свыше 300 человек.

Лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин рассказал АН «Между строк», что на митинге КПРФ выступит не только против повышения пенсионного возраста, но также против роста цен на бензин и увеличения НДС. Будут распространяться листовки и партийные газеты. На мероприятие приглашены представители «Левого фронта», ОД «Тагил за перемены», ЛДПР и «Справедливой России».

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда направил в КПРФ письмо, в котором говорится о том, что сотрудники полиции намерены оказать коммунистам содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время акции.

Напомним, первый митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле собрал не менее 500 человек и перерос в стычку с полицией. Мероприятие проходило 28 июля в Комсомольском сквере. Заявителем акции также выступило местное отделение КПРФ.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесён в Госдуму 16 июня, в окончательной редакции его могут принять осенью. Законопроект предусматривает, что возраст выхода на пенсию для мужчин увеличится до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Данная инициатива правительства вызвала бурю недовольства граждан и проведение протестных акций по всей стране.