В Нижнем Тагиле пройдёт вторая своп-вечеринка по обмену ненужными вещами

В Комсомольском сквере 5 июня пройдёт своп-вечеринка (12+), на которой тагильчане смогут обменяться ненужными вещами, послушать живую музыку и поиграть в настольные игры. Старт встрече будет дан в 13:00 рядом с фонтаном.

Напомним, своп (англ. swap — «поменять, заменить») работает по принципу «отдай ненужное, возьми необходимое». Его участники обмениваются одеждой, книгами, цветами, игрушками и другими вещами. Основная мысль свопа — это отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете.

Это будет уже вторая своп-вечеринка в Нижнем Тагиле. Первая прошла в ноябре в Нижнетагильском музее искусств. В этот раз она будет приурочена ко Всемирному дню окружающей среды.

«В прошлый раз многие участники, уходя с вечеринки, просили нас провести обмен вещами повторно. Вот мы и решились. В этот раз мы учли все пожелания участников, и теперь своп будет идти не час, а два часа. Также в этот раз он будет бесплатным», — рассказала организатор свопа Екатерина Кукина.

На мероприятии выступят тагильские музыканты: альянс «Делай Своё Дело», группа «stop calling me sad» и другие. Также на вечеринке желающие смогут поиграть в мафию, крокодила и твистер. За участие во всех играх гости получат призы.

«По всему скверу мы разместим игровые площадки, на которых будут стоять наши волонтёры. Поэтому мы предлагаем гостям взять с собой пледы, чтобы расстелить их на траве и поиграть в настолки», — заключила Екатерина.

Согласно прогнозам, погода в этот день должна быть тёплой — 20–26 градусов. Но в случае дождя мероприятие может отмениться. Вся оперативная информация будет появляться в группе «ВКонтакте» «Своп-вечеринка».