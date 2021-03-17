В Нижнем Тагиле пройдёт суд над контрактником, который баловался с оружием и застрелил сослуживца

В Нижнетагильском гарнизонном военном суде 18 марта начнут рассматривать уголовное дело младшего сержанта Артёма Ирата, который случайно застрелил сослуживца в караульной комнате, пишет E1.ru.

Трагедия произошла 15 сентября 2020 года: Артём Ират достал из ящика для переноски боеприпасов пистолет Макарова, зарядил пистолет, направил ствол в сторону Абдулхана Даудова и выстрелил. Даудов скончался от пулевого ранения.

В материалах дела сказано, что трагедия случилась, когда начальник караула капитан Андрей Козловский вышел из комнаты. Источник издания, знакомый с ситуацией, отмечал, что пистолет был закреплён за начальником караула. Когда Артём Ират стал наводить оружие на людей, один из них сделал ему замечание, в ответ военнослужащий перезарядил пистолет и спустил курок. Он заявляет, что не знал, что пистолет заряжен.

Следователи завели уголовное дело по второй части статьи 349 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Ирату грозит до пяти лет заключения. В январе дело рассмотрел Екатеринбургский гарнизонный военный суд, который направил дело в гарнизонный суд Нижнего Тагила.