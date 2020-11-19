В Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль актуального научного кино

С 7 по 20 декабря в кинотеатре «Красногвардеец» впервые пройдёт фестиваль актуального научного кино ФАНК. Тагильчане увидят шесть документально-просветительских фильмов о новых идеях в мире науки и технологий.

ФАНК не привязан к конкретному времени или месту, он проходит в течение всего года в разных городах России. Фильмы, которые показывают в рамках фестиваля, рассчитаны на большую аудиторию и интересны всем, кто хочет исследовать мир, развиваться и осознанно проживать изменения, связанные с прогрессом и развитием новых технологий.

«Тагильчане с интересом смотрят научное кино. Поэтому, когда нам поступило предложение провести такой фестиваль, мы сразу же согласились. Для знакомства из разнообразной программы выбрали шесть картин. Это оригинальные, не растиражированные и очень занятные работы режиссеров из разных стран, среди них – Австралия, США, Мексика, Индия. Надеемся, что наши зрители получат удовольствие от просмотра!», – говорит методист по кино «Красногвардейца» Виталий Скорев.

С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте кинотеатра. Вход на показы бесплатный.