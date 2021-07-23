В Нижнем Тагиле пройдёт цифровой хакатон для IT-специалистов с призовым фондом в полмиллиона рублей

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле с 20 по 22 августа пройдёт тематический хакатон для программистов и разработчиков в рамках всероссийского IT-чемпионата «Цифровой прорыв» (18+). За 48 часов командам участников предложат разработать программный продукт по заданию компаний — партнёров хакатона. Лучшие проекты получат денежные призы и возможность принять участие в федеральном финале конкурса.

«Хакатон — это соревнование для программистов, где они за 48 часов придумывают и воплощают программный работоспособный продукт. Участники смогут выбрать один из пяти кейсов от крупнейших компаний страны ("Росатом", "Ростелеком", Gallery) по направлениям Digital, цифровизация, AI, геймификация, Big data. Хакатон — это отличная возможность заявить о себе талантливым программистам из удалённых территорий», — говорят организаторы.

Принять участие в хакатоне могут граждане РФ старше 18 лет. Работать над кейсами можно самостоятельно или в командах от трёх до пяти человек. Также участники могут выбрать формат работы — офлайн в центре «Мой бизнес» или онлайн из любой точки страны. Тем, кто будет трудиться над проектами на площадке «Мой бизнес», организаторы предоставят питание и круглосуточный доступ к компьютерам.

Чтобы заявиться на хакатон, нужно до 15 августа зарегистрироваться на платформе «Цифровой прорыв» и пройти несложное тестирование.

IT-хакатон пройдёт в центре «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а с 20 по 22 августа. В каждом из пяти кейсов эксперты выберут по три победителя, которые получат по 100, 150 и 250 тысяч рублей соответственно. Кроме того, финалисты хакатона получат путёвку на финал всероссийского IT-чемпионата «Цифровой прорыв», призовой фонд которого составит 4,5 млн рублей.