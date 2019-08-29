В Нижнем Тагиле пройдёт акция в поддержку онкобольных

21 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт акция, посвящённая проблемам онкологических заболеваний «Зажги ночь». Её участники выложат из бумажных фонариков слово «Жить» в Театральном сквере.

«Зажги ночь» - аналог маршей Lightthenight для привлечения внимания к раку крови в Северной Америке и Австралии. В России акцию в поддержку онкобольных впервые провела выпускница Казанского университета Веста Шевченко. В сентябре 2016 года девушке поставили диагноз лимфома Ходжкина IV степени. В мае 2019 года Весты не стало, ей было всего 24 года.

В Нижнем Тагиле организаторами акции выступают активисты региональной общественной благотворительной организации «Вместе ради жизни». Событие поддержали известные в городе люди: актриса Нижнетагильского драматического театра Татьяна Исаева, певица Светлана Кашина, депутат Нижнетагильской городской думы Мария Лисина, боксёр Никита Кузнецов и главный врач ЦГБ №4 Нижнего Тагила Жанна Климова.

«Больные с онкологическими заболеваниями должны научиться жить и бороться с этим недугом. Безусловно, в данной ситуации должна быть поддержка родных и близких, а также общественности», - говорит врач Жанна Климова.

Как сообщает «Тагильский рабочий», участники акции получат бумажные фонарики трёх цветов – огоньки надежды. Один цвет символизирует память о тех, кто не победил страшную болезнь, другой – стойкость людей, продолжающих бороться с раком, третий посвящён тем, кто поддерживает онкобольных.

На площадке мероприятия пройдут просветительские лекции и концертная программа с участием студентов колледжа искусств и воспитанников городского Дворца молодёжи. Врачи и люди, прошедшие через онкологию, расскажут о том, почему нужно ответственное относиться к своему здоровью и периодически проходить медицинские обследования.

Акция «Зажги ночь» в Нижнем Тагиле стартует в 17:00 21 сентября от главного городского фонтана.