В Нижнем Тагиле пройдут два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в 2022 году

Два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в 2022 году в Нижнем Тагиле на горе Долгой. Соответствующее распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

18-20 марта состоится этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В ноябре в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Также в Свердловской области пройдут ещё пять значимых для региона спортивных мероприятий. В мае Екатеринбург примет саммит SportAccord, в Верхней Пышме состоится чемпионат Европы по самбо. В июле в уральской столице пройдут международные соревнования по практической стрельбе среди мужчин и женщин. В августе Екатеринбург примет матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных. А в сентябре–октябре — Кубок мира FISU среди студентов по спортивным единоборствам.