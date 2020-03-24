В Нижнем Тагиле проверят работу систем оповещения о ЧС

Региональное управление МЧС по Свердловской области анонсировало плановую проверку работы систем экстренного оповещения населения во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка начнётся 25 марта в 11 часов, сигнал будет звучать в течение минуты. Уточняется, что сирены включаться не будут. Жителей области просят с пониманием отнестись к плановым мероприятиям, не беспокоиться, а также не прерывать своих занятий и работы в период проведения технической проверки.

Работоспособность громкоговорящей связи систем оповещения населения, которые могут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций, МЧС проверяет ежегодно. Разветвлённая сеть электрических сирен и громкоговорителей, расположенных на крышах зданий, позволяет в зависимости от ситуации включать сигнал тревоги на территории всего региона или же избирательно в отдельных городах и районах. В местах, где из-за удалённости сирен не слышно их звука, сигнал «Внимание всем!» должны передавать специальные автомобили с громкоговорителями.

Спасатели напоминают, что электросирены и громкоговорители включаются только при угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации, а также во время плановых тренировок по гражданской обороне. Единый сигнал предупреждает население о том, что вскоре прозвучит важная информация.