В Нижнем Тагиле провели фотосессию для участников проекта «ЕВРАЗ — детям»

Волонтёры Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений» провели для особых ребят праздничную фотосессию к 8 Марта. Почти 10 лет организация занимается арт-терапией с детьми, страдающими ДЦП, в том числе проводит занятия для юных фотохудожников. По словам директора «Авторов явлений» Татьяны Камешковой, первый грант на занятия арт-терапией был выигран ещё в 2008 году. Сейчас в проекте «ЕВРАЗ — детям» организация реализует два направления — «Арт-терапия» и «Фототерапия». Занятия фотографией для особых детей проводят один раз в неделю в Центре общественных инициатив на Карла Маркса, 65.

«Уже пять лет в центре занимается мой старший сын Андрей. Мы начали ходить сюда с садика. У меня трое мальчиков, и мы обычно всей семьёй участвуем в подобных мероприятиях. Кроме занятий по фототерапии, ходим ещё на батик. И везде, куда нас приглашают, мы стараемся приходить все вместе», — делится мама троих сыновей Ирина Скорнякова.



Ирина Скорнякова с сыновьями



Фотозанятия отличаются друг от друга. На этот раз тематическую фотосессию решили посвятить Международному женскому дню. Педагоги заранее продумали концепцию и оформили пространство. Дети выступали как в роли фотографов, так и в качестве моделей. Каждый фотографировался с букетом тюльпанов.

«Прежде чем начать занятия фотографией, мы занимались профориентацией детей. Знакомили их с различными профессиями. Например, вместе с ребятами мы посещали Театр кукол. К нам в центр приходили и рассказывали о своих профессиях артисты балета, театральные деятели и художники. У нас в гостях был коллектив филармонии. Также мы активно сотрудничаем с цирком. Для нас проводили открытые репетиции, на которых ребята могли свободно фотографировать. Мы стараемся не просто научить детей снимать, но и расширить горизонты их миропонимания», — рассказывает Татьяна Камешкова.

Благотворительный проект «ЕВРАЗ — детям» существует с 2008 года. В нём участвуют дети разных возрастов. В этом году по направлению «Фототерапия» будет организовано четыре выставки и выездные фотосессии. С 2013 года в Центре общественных инициатив дети изучают фототехнику и самостоятельно делают снимки. Для кого-то эти занятия — один из способов социализации и возможность раскрыться, а для кого-то они могут стать и любимым делом всей жизни, говорят организаторы.

Сотрудники Центра общественных инициатив выезжают в другие города и проводят семинары для своих коллег. Теперь в качканарском Доме детского творчества тоже делают фотопроекты вместе с особенными детьми. Занятия в центре проводят педагоги-волонтёры Владимир Митин, Ольга Кизоркина и Ольга Хомякова.