В Нижнем Тагиле проведут монтаж системы оповещения на семи объектах за 8,6 млн рублей

15.10.2020 13:19
За счет средств местного бюджета Нижний Тагил установит новую систему оповещения за 8,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Проект выполнят в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года».
Победитель конкурса должен в течение 60 дней выполнить монтаж систем оповещения, а также пуско-наладочные работы.
Согласно документу, монтаж проведут на следующих территориях:
- «Площадь Славы»;
- МКУ «Администрация Ленинского района на улице Горошникова, 56;
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Школа № 100 на улице Смелянского, 5;
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Школа № 25 на улице Гагарина, 11;
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ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65;
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Школа № 30 на улице Верхняя Черепанова, 17а;
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Школа № 21 на улице Некрасова, 1.