В Нижнем Тагиле проведут монтаж системы оповещения на семи объектах за 8,6 млн рублей

За счет средств местного бюджета Нижний Тагил установит новую систему оповещения за 8,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. Проект выполнят в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года».

Победитель конкурса должен в течение 60 дней выполнить монтаж систем оповещения, а также пуско-наладочные работы.

Согласно документу, монтаж проведут на следующих территориях:

«Площадь Славы»;

МКУ «Администрация Ленинского района на улице Горошникова, 56;

Школа № 100 на улице Смелянского, 5;

Школа № 25 на улице Гагарина, 11;

ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65;

Школа № 30 на улице Верхняя Черепанова, 17а;

Школа № 21 на улице Некрасова, 1.