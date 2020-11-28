В Нижнем Тагиле против матери двоих детей возбудили уголовное дело за фиктивную прописку мигрантов

В Нижнем Тагиле против 35-летней матери двоих детей возбудили уголовное дело за фиктивную прописку 11 мигрантов. Ей грозит до трёх лет тюрьмы.

Как рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Тагилстроевского района, в своей комнате на улице Металлургов женщина с декабря 2019 по март 2020 года прописала 11 иностранных рабочих. Тагильчанка подписала в МФЦ уведомления о прибытии граждан в Россию из стран Ближнего Зарубежья, корешки бумаг передала мигрантам.

В ведомстве добавили, что обвиняемая оформляла прописки бесплатно, так как была знакома с иностранцами. Сами мигранты не планировали жить в квартире, а лишь воспользовались фиктивной пропиской, чтобы легально находиться на территории страны.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Тагилстроевский суд. Жительница Нижнего Тагила полностью признала вину. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет.