В Нижнем Тагиле простились с бывшим директором «Уралвагонзавода» Николаем Малых

Сегодня Нижний Тагил простился с бывшим директором «Уралвагонзавода» Николаем Малых. На гражданской панихиде присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Владислав Пинаев, глава МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, а также бывшие и нынешние сотрудники промышленного гиганта. Мероприятие проходило в закрытом для СМИ и посторонних режиме. Проститься с легендарным директором к ДК им. Окунева пришли около 200 человек.

«Вся жизнь Николая Александровича была связана с Уралом, Свердловской областью, Нижним Тагилом. Он запомнится нам как сильный, решительный, созидательный человек. Руководить одним из крупнейших оборонных предприятий страны, да еще в непростой период, это ответственная, нелёгкая ноша. Николай Александрович с честью справился с ней. Его большая личная заслуга в том, что Уралвагонзавод сохранил свой уникальный потенциал, наладил выпуск новых видов гражданской продукции. Его жизненный опыт и мудрость оказались широко востребованы и в областном парламенте. Мы всегда будем помнить Николая Александровича», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ушёл из жизни наш товарищ, мой друг. Представить себе сегодня жизнь без друга, наставника, человека, который отдал всю жизнь заводу, очень сложно. В прошлом году мы отмечали 100-летие танкостроения. Без Николая Александровича не было бы ни этого праздника, ни мощного российского танкостроения. Как, наверное, не было бы и 85-летия Уралвагонзавода. Я это говорю искренне и понимаю, о чем говорю. Он сделал много, и это останется на века. Корпорация, о которой знает весь мир, создана под его началом. Все предприятия, которые сегодня в неё входят и успешно работают, — его большая заслуга. Прекрасный музей с уникальной историей… Было бесконечно много побед. Побед, которые ассоциируются с городом, областью, страной. И за рубежом знают имя этого великого человека», — отметил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

Первый мэр Нижнего Тагила Николай Диденко, близко знавший семью Малых, предложил каким-нибудь способом увековечить память о Николае Александровиче. Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев поддержали эту идею.

Во время выноса гроба из ДК им. Окунева в память о бывшем гендиректоре на УВЗ прогудел заводской гудок, который обычно включают в начале и в конце рабочей смены.

Напомним, Николай Малых скончался 23 августа после продолжительной болезни. 13 августа 2021 года ему исполнилось 73 года. Малых похоронили на кладбище «Пихтовые горы».

На «Уралвагонзаводе» Николай Александрович проработал более 40 лет, начинал с должности слесаря-инструментальщика криогенного производства. После окончания института он работал инженером-исследователем, инженером-технологом, заместителем начальника цеха, заместителем гендиректора по производству и замдиректора механосборочного производства по инженерным машинам. С 1997 по 2009 год был генеральным директором УВЗ.

Николаю Александровичу было присвоено звание почётного гражданина Нижнего Тагила. Он возглавлял региональное отделение Союза машиностроителей России, был членом экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при председателе Совета Федерации. Принимал участие в организации международной выставки вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Являлся почётным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.