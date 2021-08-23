Скончался бывший директор «Уралвагонзавода» Николай Малых

Утром 22 августа на 74-м году жизни скончался бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых, сообщает ИА «Все новости». Карьеру на «Уралвагонзаводе» Николай Александрович начал в 1966 году в должности слесаря-инструментальщика криогенного производства. После окончания института работал инженером-исследователем, инженером-технологом, заместителем начальника цеха, заместителем гендиректора по производству, замдиректора механосборочного производства по инженерным машинам. А с 1997 по 2009 год занимал должность генерального директора УВЗ.

В 2002 году Николаю Малых было присвоено звание Почётного гражданина Нижнего Тагила. Он возглавлял региональное отделение Союза машиностроителей России, был членом экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при председателе Совета Федерации. Принимал участие в организации международной выставки вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Являлся почётным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.