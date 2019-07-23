В Нижнем Тагиле прошёл юбилейный автоквест «ЕВРАЗ: Летняя гонка — 2019»

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле прошёл пятый юбилейный автоквест «ЕВРАЗ: Летняя гонка — 2019», который собрал рекордное количество участников. 30 команд из Нижнего Тагила и Качканара боролись за главный приз интеллектуальной гонки — 25 тысяч рублей. Традиционно авторы проекта подготовили вопросы, связанные с историей города и развитием металлургии в Нижнем Тагиле. Команды должны были не только найти правильный ответ, но и максимально быстро приехать к загаданному объекту. Одними из самых сложных заданий участники называют вопрос про Горнозаводское училище на Уральской, 2 и зашифрованные термины из области металлургии.

«В этой игре, как и на прошлых, у нас действовали две специальные номинации — “Самая ярко одетая команда” и “Самая оригинально украшенная машина”, — рассказали организаторы мероприятия. — Мы ожидали увидеть две-три команды, которые найдут костюмы и придумают что-то интересное для автомобиля, поэтому были поражены, когда к нам стали подъезжать одна за другой машины, оформленные в стилистике названий команд, а сами участники наряжены в карнавальные костюмы. Были и цыганки, и кактусы, и леди с джентльменами, и моряки в тельняшках, и футбольная команда, и даже те, кто сделал одинаковые футболки с логотипом “Летней гонки ЕВРАЗа”. Большинство команд — постоянные участники игры и воспринимают автоквест уже как маленький праздник».

Вся игра продлилась 3 часа 49 минут, команда-победитель «МАСАД» пришла к финишу за 1 час 39 минут, 2-е место завоевала команда «Кубик Рубика», бронза у ребят из «Выкрутасы-НТ». В этом году, кроме генерального спонсора мероприятия холдинга ЕВРАЗ, партнёрами мероприятия выступили такие крупные компании, как официальный дилер Mazda в Нижнем Тагиле «Автоплюс», провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», официальный дилер Skoda в Нижнем Тагиле «Европа Авто Тагил» и банк «Нейва». Также все участники игры получили памятные подарки от электронного дискаунтера «Ситилинк», парк-отеля «Лесная», гриль-бара «Маринад», спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая», музыкальной студии «Серебряные струны», сырной лавки «ЕСТЬ СЫР», бара «Гора», ресторана доставки «Голодная панда», ООО «Нижнетагильский холодильник», стритфуда «Вкус улиц», соляной пещеры «КРУИЗ», магазина цветов «33 тюльпана» и батутного парка «Атмосфера».

После игры участники охотно делились в соцсетях своими впечатлениями от гонки.

«Ой, ребят (организаторы, и участники, и спонсоры), спасибо за чудный выходной — яркий, экстремальный (кое-где), насыщенный, эмоциональный, наполненный разными выражениями (которые будут крылатыми в нашей команде). В общем, ждем следуююююющий», — написала в группе Автоквест «ЕВРАЗ: Летняя гонка-2019» участница гонки Татианка Нюшикова.

«Это было потрясающе: на драйве, адреналине и волне убойного юмора. Спасибо организаторам за интересные задания, за новый взгляд на привычные городские объекты, за большое количество подарков даже на нашем седьмом (!) месте. Удовольствие от процесса участия, от воспоминаний, от всеобщего веселья и праздника! Мы всё ещё на вашей оранжевой волне))) Спасибо!» — пишет Екатерина Третьякова.

«Эмоций очень много)) Вчера весь день обсуждали задания, как ездили) Участвуем второй год, в прошлый раз очень неожиданно для себя стали третьими. В этом году даже не раздумывали, сразу подали заявку. Команда осталась практически в том же составе. Конечно, было интересно). Что-то отгадывали легко, над чем-то долго думали. Мозги поломали, некоторые задания дались далеко не сразу) покатались по городу) но у нас был суперводитель, благодаря которому мы и стали вторыми) Азарт, конечно, зашкаливал, особенно ближе к финалу», — говорит Евгения Фисталь.

Первую игру комбинат презентовал городу в честь 25-летия компании в 2017 году. В январе 2018 года автоквестом отметили 55-летие ЕВРАЗ КГОК в Качканаре. С тех пор квест стал доброй традицией и ежегодно радует летними играми в Нижнем Тагиле и зимними — в Качканаре.

«Казалось бы, совсем недавно мы начинали проводить это мероприятие, а сегодня уже первый юбилей — маленькое историческое событие, которое приурочено в этом году ко Дню металлурга, — отметил директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона “Урал” Сергей Селькин. — Уральская земля ведёт историю металлургии ещё с 1700 года, когда Пётр I поручил разрабатывать и строить здесь заводы. И то, что вы все интересуетесь историей металлургии, — это очень здорово. Ведь это не просто соревнование, это повод лишний раз заглянуть в “Википедию”, в учебники истории, узнать что-то новое об истории города, страны. В этом году участвует уже 30 команд. И самое важное, что участвуют ребята не только из Нижнего Тагила, приехали и команды из Качканара — два комбината, как и два города, они неразрывно связаны. Поздравляю вас всех ещё раз с успешным окончанием автоквеста и с Днём металлурга!»

Полный фотоотчёт смотрите здесь.