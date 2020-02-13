В Нижнем Тагиле прошёл турнир по рукопашному бою в честь вывода войск из Афганистана

В Нижнем Тагиле прошёл открытый городской турнир по рукопашному бою, посвящённый 31-й годовщине со дня окончания вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В соревнованиях, которые состоялись в СОК «Юпитер» на ГГМ, участвовали юные спортсмены из Нижнего Тагила, Лесного, Екатеринбурга и Невьянска.

Организаторами соревнований выступили региональная общественная спортивная организация «Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области», администрация города и благотворительный фонд «Первый». Вице-мэр по соцполитике Валерий Суров пожелал спортсменам честных побед и стать настоящими защитниками Отечества, сообщает пресс-служба мэрии.

«Занятия спортом дают не только отличную физическую подготовку, но и закаляют дух, воспитывают упорство. Идите вперёд к своей цели, пусть соревнования каждого из вас научат чему-то новому. Удачи, и пусть победит сильнейший!» — сказал Суров.

После открытия турнира его участники и гости возложили цветы к монументу пограничникам в парке Победы. Память тех, кто навсегда остался защищать границы нашего Отечества, участники митинга почтили минутой молчания.

В соревнованиях принимали участие воспитанники спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ области и курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища. За призовые места боролись юноши в возрасте 15–17 лет. Также в рамках турнира прошли учебные поединки среди подростков 10–14 лет.