В Нижнем Тагиле прошёл турнир по мини-футболу среди силовиков (ФОТО)

Сегодня, 18 февраля, в ФОК «Президентский» прошёл ежегодный турнир по мини-футболу среди команд силовых ведомств, посвящённый Дню защитника отечества. В соревнованиях приняли участие восемь команд.

«Мы с вами помним все тех, кто защищал Отечество, и людей, которых нет сегодня с нами. Поэтому соревнования нам всегда напоминают об этих людях. Вы тоже имеете самое непосредственное отношение к празднику, здоровья вам, счастья и, конечно же, успехов на сегодняшнем турнире», — обратился к участникам турнира депутат городской думы Леонид Мартюшёв.

По итогам турнира золото взяла команда второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области, второе место у команды МУ МВД «Нижнетагильское», бронзу забрали сотрудники СИЗО-3. И за волю к победе была отмечена команда «Союз-НТ».