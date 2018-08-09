В Нижнем Тагиле прошёл традиционный забег среди силовиков

Сегодня в Нижнем Тагиле прошёл четвёртый легкоатлетический кросс среди представителей и работников силовых ведомств «За здоровый образ жизни». В забеге на 10 километров приняли участие сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское», ОМОН Росгвардии, ассоциация «Объединение «Союз-НТ», спецназ «Россы» ГУФСИН и воспитанники ДЮСШ «Старт» и «Уралец». Всего около 50 человек.

«Маршрут участникам хорошо известен, трасса проходит в основном по пересечённой местности, возраст участников варьируется от 16 до 45 лет», — рассказал АН «Между строк» руководитель объединения «Союз-НТ» Илья Соловьёв.

Первое место в общекомандном зачёте заняла команда нижнетагильского ОМОН, серебро у представителей ФСИН, бронза досталась «Союз-НТ».

Победители как в командном, так и личном зачёте были награждены грамотами, кубками и денежными призами. Мероприятие прошло при спонсорской поддержке компании по доставке питьевой воды «Акватрафик».

Отметим, что в этом году забег посвящён памяти бывшего руководителя «Союз-НТ» Анатолия Соловьёва, скончавшегося в декабре 2017 года.