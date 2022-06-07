В Нижнем Тагиле прошёл суд на разносчицей пенсий, которая собирала со стариков деньги «на развитие Пенсионного фонда»

В Нижнем Тагиле закончилось судопроизводство в отношении мошенницы, собиравшей деньги «на развитие Пенсионного фонда» с пенсий пожилых людей.

Напомним, в апреле 2022 года в отношении инспектора-кассира ООО «Обеспечение-Урал» в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным правоохранителей, женщина убеждала пенсионеров отдавать ей часть суммы якобы на развитие Пенсионного фонда, что было подтверждено в ходе судебного разбирательства. Один из таких эпизодов зафиксировал внук обманутого пожилого мужчины.

На видео женщина, работающая в службе доставки пенсий, приносит 72-летнему тагильчанину пенсию на дом. Она передаёт мужчине деньги, а после забирает часть суммы обратно.

Злоумышленница дала признательные показания. Несмотря на это, инспектор-кассир избежала наказания за мошенничество в отношении пенсионера. Суд прекратил судопроизводство в отношении 53-летней подсудимой по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину), поскольку она возместила потерпевшему, 72-летнему пенсионеру, причинённый ранее ущерб в размере 15 тысяч рублей в полном объёме и примирилась с ним. Суд принял во внимание ходатайство потерпевшего о прекращении судопроизводства в отношении подсудимой, а также тот факт, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.