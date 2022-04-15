В Нижнем Тагиле на разносчицу пенсий завели уголовное дело о мошенничестве. Женщина собирала деньги со стариков на «развитие Пенсионного фонда РФ» 

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 16 возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 53-летней инспектора-кассира ООО «Обеспечение-Урал». По данным правоохранителей, женщина убеждала пенсионеров отдавать ей часть суммы якобы на развитие Пенсионного фонда. Один из таких эпизодов зафиксировал внук обманутого пожилого мужчины.

На видео женщина, работающая в службе доставки пенсий, приносит 72-летнему тагильчанину пенсию на дом. Она передаёт мужчине деньги, а после забирает часть суммы обратно.

Видео: YouTube-канал «Тюрьма-Life»

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», после проверки информации было заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Личность инспектора-кассира была установлена. Во время дачи показаний злоумышленница дала признательные показания. Сумма причинённого ущерба составила 15 тысяч рублей. В данный момент в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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