«На развитие Пенсионного фонда». В Нижнем Тагиле полиция проверяет разносчицу пенсии по обвинению в мошенничестве

В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку по факту публикации видео, на котором женщина, разносящая пенсии, убедила пожилого мужчину отдать ей часть суммы якобы на развитие Пенсионного фонда. Как рассказал СМИ сын пенсионера, отец таким образом «делился» пенсией на протяжении 5 лет. В сюжете, опубликованном 18 февраля на YouTube-канале «Тюрьма-Life», показан отрывок записи скрытой камеры, на котором видно, как 72-летний тагильчанин передаёт часть пенсии обратно разносчице.

По словам сына пострадавшего, его отец — доверчивый человек, поэтому легко поверил женщине, которая якобы собирает деньги «на развитие Пенсионного фонда» и на «поддержку других пенсионеров».

В пресс-службе Нижнетагильского филиала ПФР пояснили АН «Между строк», что пенсию дедушке доставляет ООО «Обеспечение-Урал». Получить комментарий организации не удалось. Полицейские уже взяли показания у пострадавшего пенсионера, исходники видеоматериалов переданы сотрудникам правоохранительных органов.