В Нижнем Тагиле прошёл первый фестиваль дворовых игр (ФОТО)

Сегодня, 28 июня, в рамках празднования Дня молодёжи в Нижнем Тагиле в парке «Народный» прошёл первый фестиваль детских дворовых игр, организованный администрацией Ленинского района и управлением по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Главная идея фестиваля — предложить всем желающим сыграть в популярные ещё с советских времён игры: шашки и шахматы, жмурки, салки, «колечко», «испорченный телефон» и классики. По словам главы района Геннадия Мальцева, мероприятие планируется сделать традиционным.

«Я вижу, что подрастающему поколению нравятся развивающие игры, такие как шахматы и шашки, — говорит и. о. директора Шахматно-шашечного центра Михаил Погромский. — Раньше эти виды спорта были более популярны, но мы стараемся возродить былые традиции и в последние 5–6 лет наблюдаем значительный прирост количества заинтересованных этими дисциплинами, в том числе и детей. Мы вот сейчас видим, что сюда подходят малыши по 2–3 года, которые даже не знают правил, но их уже заинтересовала эта большая шахматная доска. Подходят и дети постарше, которые уже знают правила, хотя даже их родители не умеют играть в шахматы, а научили их правилам бабушки и дедушки».

«В этом парке и так много развлечений, но очень хорошо, что сегодня сделали ещё что-то тематическое, — считает пенсионерка Надежда Гришина. — Мы ведь и сами в молодости играли в эти же игры, правда правила были немного другие. Скакалок не хватает, “вышибалы” хорошая игра была, лапта. Я сама из Башкирии, приехала в Нижний Тагил 45 лет назад, но город очень сильно изменился в лучшую сторону за последние годы, а этот парк просто изумительный».

Праздник «День молодёжи — 2019» в Нижнем Тагиле будет насыщен спортивными мероприятиями, квестами, мастер-классами. Хедлайнером станет звезда телепроекта «Фабрика звёзд» Доминик Джокер. Подробный гид по всем площадкам Дня молодёжи смотрите здесь.