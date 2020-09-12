Общество

В Нижнем Тагиле прошёл парад военной техники в честь 75-летия Победы и 100-летия отечественного танкостроения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

12.09.2020 16:16
В Нижнем Тагиле прошёл парад военной техники в честь 75-летия Победы и 100-летия отечественного танкостроения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 12 сентября, по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле прошёл торжественный марш военной и специальной техники, среди которой был танк Т-60 образца 1941 года, легендарный Т-34-85, самоходные артиллеристские установки, пушки и гаубицы, основные боевые танки ВС РФ Т-92 и Т-90, а также тяжёлая боевая машина пехоты на базе «Армата» Т-15 и сам танк Т-14.

С трибуны тагильчан поздравили заместитель председателя российского правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«За всё время в Нижнем Тагиле выпущено более 100 тысяч боевых машин, это абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Тагильские танки экспортировались и экспортируются в армии 77 стран мира, где их ценят за высокое качество и надёжность. Сегодня в Нижнем Тагиле находится единственный в нашей стране танковый конвейер, здесь разработан самый перспективный, не имеющий аналогов в мире танк Т-14 на платформе “Армата”. А уже хорошо зарекомендовавшие себя Т-72 и Т-90 проходят глубокую модернизацию, которая значительно повышает их характеристики и приводит к уровню самых современных образцов», сказал на торжественной церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Евгения Куйвашева, для Нижнего Тагила эти праздники имеют особое значение. Именно здесь, в самом сердце горнозаводского Урала, выпускался легендарный танк Т-34 — один из символов Победы.

«Нижний Тагил справедливо называют уральским “танкоградом”. На протяжении многих лет здесь формируется оборонная мощь нашей страны, создаётся вооружение, равного которому нет во всём мире», — сказал губернатор.

Глава города Владислав Пинаев поздравил ветеранов и танкостроителей с праздником и выразил благодарность от лица всех тагильчан за высокую оценку вклада Нижнего Тагила в Победу в Великой Отечественной войне.

«Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за поддержку нашего города и присвоение ему высокого звания “Город трудовой доблести”», сказал Владислав Пинаев.

Вся колонна прошла по площади примерно за 40 минут. Между боевыми машинами было выдержано определённое расстояние, чтобы диктор мог поподробнее рассказать о каждом образце. Несмотря на вполне сухую погоду, желающих лично посмотреть шествие оказалось значительно меньше, чем обычно на параде 9 мая, хотя нельзя сказать, что тагильчане проигнорировали мероприятие.

Фото: 
Артём Тимашев
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