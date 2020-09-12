В Нижнем Тагиле прошёл парад военной техники в честь 75-летия Победы и 100-летия отечественного танкостроения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 12 сентября, по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле прошёл торжественный марш военной и специальной техники, среди которой был танк Т-60 образца 1941 года, легендарный Т-34-85, самоходные артиллеристские установки, пушки и гаубицы, основные боевые танки ВС РФ Т-92 и Т-90, а также тяжёлая боевая машина пехоты на базе «Армата» Т-15 и сам танк Т-14.

С трибуны тагильчан поздравили заместитель председателя российского правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«За всё время в Нижнем Тагиле выпущено более 100 тысяч боевых машин, это абсолютный рекорд в мировом танкостроении. Тагильские танки экспортировались и экспортируются в армии 77 стран мира, где их ценят за высокое качество и надёжность. Сегодня в Нижнем Тагиле находится единственный в нашей стране танковый конвейер, здесь разработан самый перспективный, не имеющий аналогов в мире танк Т-14 на платформе “Армата”. А уже хорошо зарекомендовавшие себя Т-72 и Т-90 проходят глубокую модернизацию, которая значительно повышает их характеристики и приводит к уровню самых современных образцов», — сказал на торжественной церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Евгения Куйвашева, для Нижнего Тагила эти праздники имеют особое значение. Именно здесь, в самом сердце горнозаводского Урала, выпускался легендарный танк Т-34 — один из символов Победы.

«Нижний Тагил справедливо называют уральским “танкоградом”. На протяжении многих лет здесь формируется оборонная мощь нашей страны, создаётся вооружение, равного которому нет во всём мире», — сказал губернатор.

Глава города Владислав Пинаев поздравил ветеранов и танкостроителей с праздником и выразил благодарность от лица всех тагильчан за высокую оценку вклада Нижнего Тагила в Победу в Великой Отечественной войне.

«Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за поддержку нашего города и присвоение ему высокого звания “Город трудовой доблести”», — сказал Владислав Пинаев.

Вся колонна прошла по площади примерно за 40 минут. Между боевыми машинами было выдержано определённое расстояние, чтобы диктор мог поподробнее рассказать о каждом образце. Несмотря на вполне сухую погоду, желающих лично посмотреть шествие оказалось значительно меньше, чем обычно на параде 9 мая, хотя нельзя сказать, что тагильчане проигнорировали мероприятие.