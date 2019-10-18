В Нижнем Тагиле прошёл парад коммунальной техники (ФОТО)

Сегодня, 18 октября, руководители МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» провели показательный парад дорожной техники и отчитались перед главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым о готовности к зимнему сезону. Мероприятие было приурочено к Дню работников дорожного хозяйства, который традиционно отмечается в России в третье воскресенье октября. В честь праздника более 50 единиц спецтехники выстроились на парковке за КДК «Современник». Владислав Пинаев и спикер гордумы Вадим Раудштейн вручили почётные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса».

«Сегодня можно посмотреть тот объём техники, который задействован в содержании улично-дорожной сети города. Мы готовы к зиме. Никаких опасений, что будут проблемы во время снегопадов, у нас нет. Парк спецтехники частично обновлён, и коллективы дорожных предприятий тоже настроены на плодотворную работу», — отметил Владислав Пинаев.

Сегодня на утреннем рабочем совещании градоначальник напомнил «УБТ-Сервису» и «Тагилдорстрою», которые отвечают за содержание местных улиц, о недопустимости использования противогололёдных материалов, в том числе «Бионорда», без согласования с мэрией. Ранее организации посыпали ими дороги и те превращались в кашу из снега, грязи и агрессивных реагентов. Смесь вовремя не убиралась, из-за этого портился сам асфальт, автомобильные шины и обувь, вред наносился и животным.